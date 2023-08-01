تراجع أرباح "المجموعة السعودية" 57.8% إلى 120 مليون ريال بالربع الثاني

تراجع صافي أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 57.75% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 120 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 284 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتحولت "المجموعة السعودية" للربحية في الربع الثاني من 2023، مقارنة بخسائر نحو 242 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة انخفاض أسعار المنتجات.

وفي النصف الأول من 2023، تحولت "المجموعة السعودية" للخسارة بنحو 121 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 519 مليون ريال في النصف الأول من 2022.