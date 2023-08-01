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أملاك العالمية للتمويل العقاري
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سوق السعودية

تراجع الأرباح الفصلية لـ"أملاك للتمويل" 77.9% إلى 6.3 مليون ريال

بضغط من ارتفاع التكاليف التمويلية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل بنسبة 77.89% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 6.31 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 28.56 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وانخفضت أرباح "أملاك للتمويل" بنسبة 42.8% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 11.04 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، سبب الانخفاض في صافي الربح بالربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، فيما تم تعويضه جزئياً بزيادة الإيرادات من العمولات الخاصة.

وتراجعت أرباح "أملاك للتمويل" بنسبة 68.8% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 17.35 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 55.68 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

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