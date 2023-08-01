تراجع الأسعار يهبط بأرباح "سابك للمغذيات" 78% في الربع الثاني

كشفت البيانات المالية لشركة سابك للمغذيات الزراعية، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 78.48% إلى 651 مليون ريال، مقابل 3.025 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح "سابك للمغذيات" بنسبة 33.64% في الربع الثاني، مقابل 981 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 52%.

كما تراجعت الكميات المباعة لمنتجات الشركة بنسبة 3%.