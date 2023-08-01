"أوبر" تسجل أول أرباح فصلية في تاريخها

تراجعت أسهم "أوبر" بنسبة 4%، في جلسة الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الثاني والتي جاءت مخالفة لتوقعات المحللين لكنها في المقابل قدمت توجيهات مستقبلية إيجابية.

وحققت الشركة أرباحا ربع سنوية قدرها 18 سنتًا للسهم مقابل توقعات بتسجيل خسارة قدرها 1 سنتا للدولار، وفقًا لرفينيتيف،

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وارتفعت إيرادات هذا الربع بنسبة 14% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتسجل بذلك مستويات 9.23 مليار دولار مقابل توقعات عند 9.33 مليار دولار.

وساعدت سياسة خفض التكاليف، مثل تسريح الموظفين وخفض تكاليف المعاملات، إلى تحقيق الشركة مستهدفها وهو تسجيل أول أرباح تشغيلية في تاريخها.

وأعلنت أوبر عن صافي دخل قدره 394 مليون دولار، أو 18 سنتًا للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.6 مليار دولار، أو 1.33 دولار للسهم، في نفس الربع من العام الماضي. يتضمن ذلك صافي الفوائد بقيمة 386 مليون دولار من إعادة تقييم استثمارات "أوبر" في الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر": "أدى الطلب القوي ومبادرات النمو الجديدة والانضباط المستمر في التكلفة إلى تحقيق ربع سنوي ممتاز، و ارتفع عدد الرحلات بنسبة 22% وأيضا تسجيل أرباح تشغيلية لأول مرة في تاريخ الشركة".

وتحتل "أوبر" المركز الرابع كأكبر حيازات صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما يتعلق بالشركات الأميركية بنسبة قدرها 8.4% بما يعادل 2.3 مليار دولار.

وقالت الشركة إن المدير المالي نيلسون تشاي سيغادر أوبر في 5 من يناير من العام المقبل.