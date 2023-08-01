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نسما وشركاهم تستحوذ على كينت لخدمات الطاقة
"نسما وشركاهم" تستحوذ على "كينت لخدمات الطاقة"
شركات

شركة "نسما وشركاهم" المدعومة من صندوق الاستثمارات تستحوذ على "كينت لخدمات الطاقة"

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق

دبي – رويترز
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وقعت شركة نسما وشركاهم السعودية اتفاقا للاستحواذ على شركة كينت لخدمات الطاقة المملوكة للقطاع الخاص ومقرها دبي، حسب ما أعلنت الشركتان في بيان اليوم الثلاثاء.

وسوف تصبح شركة نسما، المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، المالك الوحيد لشركة كينت في صفقة من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام.

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وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق، ولم تفصح الشركتان عن قيمتها.

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وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار أعلن في فبراير/شباط أنه استحوذ على حصص في 4 شركات إنشاءات محلية منها شركة نسما.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في ذلك الوقت إن استثماراته الإجمالية البالغة 1.3 مليار دولار في الشركات ستمكن القطاع من النمو وزيادة طاقته، وتساعد الشركات على التوسع في عملياتها وأنشطتها خارج المملكة.

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