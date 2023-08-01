أدنوك
"أوكسيدنتال" و"أدنوك" تستكشفان فرص الاستثمار في استخلاص الكربون من الهواء
ضمن شراكة استراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في الطاقة النظيفة
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تدرس شركتا "أدنوك" الإماراتية و"أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية بشكل مشترك فرص الاستثمار المحتملة في الالتقاط المباشر للهواء ومراكز استخلاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في الإمارات والولايات المتحدة.
ويندرج هذا التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في الطاقة النظيفة التي جرى إطلاقها في نوفمبر 2022 ومن المتوقع أن تنفذ مشروعات للطاقة النظيفة وإدارة الكربون بقيمة 100 مليار دولار.
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وتعمل تقنية الالتقاط المباشر للهواء على استخلاص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي بالفعل بدلا من استخلاصه عند المنبع مثل المداخن.
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