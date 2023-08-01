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المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

"المجموعة السعودية" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول من العام 2023م، بإجمالي نحو 377.4 مليون ريال لإجمالي أسهم مستحقة للأرباح 754.8 مليون سهم.

وقالت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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فيما يكون تاريخ التوزيع 24 أغسطس 2023.

وفي النصف الأول من 2023، تحولت "المجموعة السعودية" للخسارة بنحو 121 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 519 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

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