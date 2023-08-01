"المطاحن الأولى" توقع عقد شراء مطحنتين بـ 98 مليون ريال

أعلنت شركة المطاحن الأولى، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد لشراء مطحنتين جديدتين للدقيق من شركة Bühler AG المتخصصة في مجال تصنيع مطاحن الدقيق ومقرها الرئيسي سويسرا لتحديث وحدتي الطحن (A وB) في أكبر مصانع الشركة الواقع في مدينة جدة.

وقالت "المطاحن الأولى" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التكلفة التقريبية للمشروع تبلغ نحو 98 مليون ريال، وسيتم تمويل المشروع من الموارد الذاتية للشركة.

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ويتوقع انتهاء المشروع في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 للمطحنة A وفي الربع الرابع من 2025 للمطحنة B.

وأوضحت "المطاحن الأولى"، أن المشروع سيسمح للشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية والاستمرار بتقديم منتجات ذات جودة عالية لعملائها. حيث أن وحدة الطحن (A) والتي تبلغ طاقتها الحالية لطحن القمح 300طن/يوم وسيتم تحديثها بوحدة طحن جديدة بسعة 550 طن/يوم بزيادة تبلغ نسبتها 83%.

ووحدة الطحن (B) بسعة طحن قمح حالية تبلغ 450 طن/يوم سيتم تحديثها بوحدة طحن جديدة بطاقة 550 طن/يوم بزيادة تبلغ نسبتها 22.2%.

وحصلت شركة المطاحن الأولى على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي (GFSA) لزيادة الطاقة الإنتاجية لوحدتي الطحن.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر مالي إيجابي على النمو ورفع كفاءة التشغيل للفترات القادمة.