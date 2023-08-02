ارتفاع أرباح "تيكوم" الإماراتية 13% إلى 485 مليون درهم في النصف الأول

أعلنت مجموعة "تيكوم" المشغلة لمجمع الأعمال في دبي، اليوم الأربعاء، تحقيق زيادة نسبتها 13% في الأرباح للنصف الأول واقترحت توزيعات أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (108.91 مليون دولار) على المساهمين.

وذكرت "تيكوم" في إفصاح أن الربح الصافي ارتفع إلى 485 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بدفعة من معدلات إشغال مرتفعة وعملاء جدد.

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ووصلت معدلات الإشغال إلى 87% حتى 30 يونيو/حزيران بما شكل زيادة 5% عن ذات الفترة من العام الماضي.

لكن الربح الصافي للربع الثاني تراجع إلى 229.4 مليون درهم من 237.3 مليون درهم قبل عام.

وقالت "تيكوم" إن الربح لتلك الفترة ارتفع 19% إلى 283 مليون درهم عندما تم استبعاد نفقات استثنائية متعلقة بتسوية تسهيل دين قديم.

وقالت الشركة في يونيو/حزيران إنها أعادت تمويل دين قائم بشروط تفضيلية أكثر.