ارتفاع أرباح "&e" الإماراتية بنسبة 3.8% إلى 2.5 مليار درهم

نمت الأرباح الصافية لشركة &e الإماراتية بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد خصم حق الامتياز الاتحادي لتبلغ 2.5 مليار درهم.

وجاءت هذه الأرباح أفضل من متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 2.2 مليار درهم، أما الإيرادات الفصلية فقد نمت 4.8% على أساس سنوي إلى نحو 13 مليار درهم، بحسب بيان للشركة.

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وبنهاية النصف الأول من هذا العام فقد تراجعت الأرباح الصافية بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 3% إلى 4.7 مليار درهم.

وقد نما عدد المشتركين 3% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني إلى 165 مليون مشترك. في هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 40 فلسًا للسهم للنصف الأول من العام.