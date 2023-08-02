بنك "إنتيسا سان باولو" الإيطالي يغلق مكتبه التمثيلي في موسكو

قال متحدث باسم "بنك إنتيسا سان باولو" اليوم الأربعاء، إن أكبر بنوك إيطاليا قرر إغلاق مكتبه التمثيلي في موسكو، مؤكداً ما ورد في تقرير لصحيفة المساجيرو.

وأوضح المتحدث أن إغلاق المكتب لا يؤثر على أعمال "إنتيسا سان باولو" المستمرة في روسيا، لكنه قال إن البنك يواصل تقليص المخاطر التي قد يتعرض لها في البلاد.

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وقالت المساجيرو إن قرار إغلاق المكتب سيدخل حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر، ووصفت الإغلاق بأنه خطوة رمزية وتاريخية إلى حد كبير.

ووضعت روسيا يدها مؤقتاً على أسهم تعود لشركتي "دانون" الفرنسية و"كارلسبرغ" الدنماركية، بحسب مرسوم نُشر في 16 يوليو الماضي.

وقال المرسوم الذي وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين إنّ الدولة الروسية ستقوم "مؤقتاً" بإدارة الأسهم التي تعود لشركتي "دانون روسيا" و"بلتيكا" المملوكة من قبل كارلسبرغ.

وكانت كارلسبرغ أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها ستبيع جميع أنشطتها في روسيا حيث توظّف 8400 شخص وفقا لـ"فرانس برس".