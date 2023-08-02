تراجع أرباح "النهدي الطبية" بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني إلى 265 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة النهدي الطبية بشكل طفيف بلغت نسبته 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 265 مليون ريال، مقابل 268.5 مليون ريال، ونما صافي الربح بنسبة 8.5% تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي شهد تحقيق أرباح بقيمة 244.3 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن استقرار صافي الربح يعود إلى استقرار الإيرادات بشكل تقريبي عند مستويات 2.23 مليار ريال مقابل 2.24 مليار ريال تقريبا للربع المماثل من العام الماضي مع تراجع طفيف بمقدار 8 ملايين ريال.

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وأشارت إلى تعويض هذا التراجع في مبيعات المنتجات غير الدوائية والمنتجات المرتبطة بفيروس كورونا من خلال النمو في مبيعات المنتجات الدوائية والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانخفض إجمالي الربح بنسبة 3.3% نتيجة استثمار الشركة في العروض الترويجية و الحفاظ على مستويات أسعار تنافسية.

وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 7.5% مدفوعاً بالإنخفاض في إجمالي الربح والذي قابله جزئياً زيادة في الإيرادات الأخرى،وتم تعويض الإنخفاض في الربح التشغيلي من خلال عوائد ودائع المرابحات الآجلة لينتج عن ذلك صافي ربح قدره 265.0 مليون ريال بمستويات ثابتة تقريبًا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت أن ارتفاع صافي الربح بنسبة 8.4% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع السابق ، جاء مدفوعاً بنمو المبيعات بسبب موسم الحج وزيادة عدد الحجاج.

وأظهرت نتائج الشركة ثباتاً في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 509.3 مليون ريال، مقابل 506.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة استقرار مستويات الإيرادات عند 4.34 مليار ريال، وذلك نتيجة للنمو في قطاع المنتجات الدوائية على الرغم من مستوياتها المرتفعة في العام الماضي بسبب (Corona Omicron)، إضافة الى النمو في خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لعب هذا النمو دوراً جزئيًا في تعويض الانخفاض الحاصل في مبيعات المنتجات غير الدوائية.

وحافظت الشركة على مستويات لإجمالي الربح مماثلة للعام الماضي تماشياً مع النمو في المبيعات، حيث استقر الهامش الإجمالي بشكل ثابت تقريبًا عند 41.1% من الإيرادات في الفترة الحالية مقارنة بـ 41.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 4.2% مدفوعاً بالارتفاع في المصاريف التشغيلية بنسبة 2.9% وذلك لدعم أعمال الشركة بشكل رئيسي.

وذكرت أنه تم تعويض الانخفاض في الربح التشغيلي من خلال عوائد ودائع المرابحات الآجلة لينتج عن ذلك صافي ربح قدره 509.3 مليون ريال سعودي بمستويات ثابتة تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.