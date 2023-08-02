تراجع الأرباح الفصلية لـ"اللجين" 73% إلى 16.8 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة اللجين في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 73.27% إلى 16.83 مليون ريال، مقابل نحو 63 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، ولكن على أساس فصلي تحولت الشركة إلى الربحية في الربع الثاني من عام 2023 مقابل صافي خسائر بقيمة 7.2 مليون ريال في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود عدة أسباب، أهمها انخفاض كمية البيع بنسبة 4% وأسعار البيع بنسبة 27.5% على الرغم من انخفاض تكلفة البروبان خلال الربع الثاني، وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى غير المتكررة بمقدار 22 مليون ريال.

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أما سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق فيعود إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 5% وانخفاض تكلفة البروبان بنسبة 18.4%.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام بنسبة 30 % إلى 401.87 مليون ريال، مقابل 574 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وهبط صافي ربح شركة اللجين بنسبة 92% تقريبا في النصف الأول من العام الجاري إلى 9.63 مليون ريال،مقابل 118.74 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022، نتيجة انخفاض أسعار البيع بنسبة 30%،وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخري.

وكشفت شركة "اللجين" عن نتائج شركتها التابعة "ناتبت" خلال الربع الأول من العام الجاري،وبلغت مبيعات شركة ناتبت خلال الربع الثاني من العام الجاري مبلغ 397 مليون ريال، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بمبيعات الربع المماثل من العام السابق وبارتفاع قدره 1.6% مقارنة بمبيعات الربع السابق.

و بلغ صافي الربح لشركة ناتبت خلال الربع الثاني من العام الجاري مبلغ 46.5 مليون ريال بارتفاع نسبته 264% مقارنة بالربع السابق، ويعود سبب الارتفاع إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 5% وانخفاض تكلفة البروبان بنسبة 18.4%.

وعلى أساس سنوي انخفضت الأرباح الفصلية لشركة "ناتبت" 64% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض كمية البيع بنسبة 4% وأسعار البيع بنسبة 27.5% على الرغم من انخفاض تكلفة البروبان خلال الربع الثاني.

وبلغت مبيعات شركة "ناتبت" في النصف الأول من العام الجاري مبلغ 788 مليون ريال، بانخفاض 27% مقارنة بمبيعات الفترة المماثلة من العام السابق.

وتراجع صافي ربح "ناتبت" خلال النصف الأول من العام بنسبة 72.6% إلى 59 مليون ريال، مقابل 216 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بسبب انخفاض أسعار البيع بنسبة 30%.

و ارتفع الإنتاج خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، و بلغت ربحية سهم شركة ناتبت للفترة الحالية 0.55 ريال للسهم مقابل 2.02 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الأرباح المبقاة لشركة ناتبت بنهاية الفترة الحالية 1.74 مليار ريال مقابل 1.85 مليار ريال تقريبا للفترة المماثلة من العام السابق ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة ناتبت بنهاية النصف الأول من العام مبلغ 3.377 مليار ريال مقابل 3.691 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.