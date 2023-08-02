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شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
سوق السعودية

صافي أرباح "الدواء" يرتفع 10.7% إلى 89 مليون ريال في الربع الثاني

بدعم ارتفاع الإيرادات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 10.74% إلى 89.33 مليون ريال، مقابل 80.67 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 17.15% في الربع الثاني من العام، مقابل 76.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن نمو صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.7% في الربع الثاني لتصل إلى 126.5 مليون ريال.

تراجع صافي أرباح "الدواء" 12% إلى 76 مليون ريال في الربع الأول  شركات سوق السعودية تراجع صافي أرباح "الدواء" 12% إلى 76 مليون ريال في الربع الأول 

وبلغ إجمالي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 نحو 525.6 مليون ريال، بارتفاع 3.7% على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من عام 2023 نحو 122 مليون ريال، وبهامش ربح تشغيلي (8.5%) من صافي المبيعات، والتي بلغت في الربع المماثل من العام السابق 2022 بمقدار 90.5 مليون ريال وبهامش ربح تشغيلي (7%) من صافي المبيعات.

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