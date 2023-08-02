مجلس إدارة "الحفر العربية" يوصي بتوزيع 25.3% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أوصى مجلس إدارة شركة الحفر العربية في اجتماعه، أمس الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بتوزيع أرباح نقدية تعادل 25.3%من القيمة الاسمية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 225.17 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 89 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 2.53 ريال.

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وذكرت أن الأحقية في الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للحفر العربية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الحفر العربية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق، ولفتت الشركة إلى التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابة البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

أظهرت النتائج المالية لشركة الحفر العربية، الصادر اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 22.81% إلى 140 مليون ريال، مقابل 114 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 0.71% في الربع الثاني، قياسا على أرباح 141 مليون ريال في الربع الأول من 2023.