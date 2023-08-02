نمو أرباح "الأبحاث والإعلام" 7.6% إلى 181 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت البيانات المالية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، عن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 181.6 مليون ريال، مقابل 168.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الأرباح بنسبة 50% في الربع الثاني، قياسا على 121 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت المجموعة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الربح الإجمالي جاء نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 7.5%، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 974.9 مليون ريال، مقابل 907.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.5%، ومقابل 884.6 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 10.2%.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي 1.859 مليار ريال، مقابل 1.69 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.8%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الثاني 96.9 مليون ريال، مقابل 140.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 30.8%. ومقابل 179.8 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي وذلك بانخفاض قدره 46.1%.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية 2.928.3 مليار ريال، مقابل 2.31 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 26.5%، ومقابل 2.83 مليون ريال في نهاية الربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 3.4%.