نمو أرباح "السعودية للتموين" 46% إلى 63.7 مليون ريال في الربع الثاني
تحسن نتائج الشركة جاء بدعم الزيادة في عدد الرحلات والنمو في العمليات التجارية
ارتفع صافي أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" بنسبة 46.44% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 63.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 43.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربع سنوي، زاد صافي أرباح "التموين" بنسبة 11.56% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 57.1 مليون ريال في الربع الأول.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن ارتفاع صافي الربح جاء بسبب تحسن المبيعات وتحديداً مبيعات الرحلات التجارية وخدمات المرافق والخطوط الحديدية.
وأدت الزيادة في عدد الرحلات والنمو في العمليات التجارية الأخرى غير خطوط الطيران من قطاعات التموين إلى تأثير مباشر على عمليات الشركة مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 20.2% (بمبلغ 83.7 مليون ريال).
وأوصى مجلس إدارة الخطوط السعودية، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من 2023 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وبواقع ريال واحد.
وذكرت الشركة أن القيمة الإجمالية للتوزيعات تبلغ 82 مليون ريال موزعة على 82 مليون سهم.
وأفاد الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 10 اغسطس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيبدأ التوزيع في 31 أغسطس 2023.
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