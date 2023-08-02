"البابطين" توقع مذكرة تفاهم جديدة للاستحواذ على "الأعمال التجارية المتكاملة"

أعلنت "شركة عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين الغذائية" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة للدخول في مفاوضات جديدة مع "شركة الأعمال التجارية المتكاملة" Integrated، بهدف دراسة الجدوى وتحديد نسبة الاستحواذ، وذلك بعد إلغاء المذكرة السابقة في يوليو.

وقالت "البابطين الغذائية" في بيان لـ"تداول السعودية" إن التفاهم يجري للوصول إلى اتفاق جديد نهائي بالإضافة إلى تحديد إطار الالتزامات والحقوق الأولية المتبادلة بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين.

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كما تفاهم الطرفان على أن يتم تحديد نسبة الاستحواذ وقيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وذكرت الشركة أنه يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة (90) يومًا قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وذلك قبل نهايتها بشهر واحد فقط.

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقا مع متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة.

وكشفت أنه سيتم تحديد الأثر المالي على النتائج المالية للشركة لاحقاً بعد إتمام الصفقة، مؤكدة على عدم وجود أطراف ذات علاقة، وأنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الصفقة في حينه.