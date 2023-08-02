"المتطورة " وتابعة لها تستحوذان على حصة من "أكاديمية التعلم" مقابل 47.32 مليون ريال

أتمت الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة (شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار) صفقة شراء أسهم في شركة أكاديمية التعلم بإجمالي 5.99 مليون سهم مقابل 47.32 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن الصفقة لا تتضمن شروطا تفضيلية أو خاصة و أطرافها هم الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة (شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار) (المشتريين)، والطرف البائع هم شركة-فلوة نجد العقارية شركة شخص واحد ، وخالد محمد فرحان الدوسري.

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وأوضحت الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن تمويل الصفقة سيكون موارد الشركة الذاتية، وتم إبرامها اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

وذكرت أن شركة أكاديمية التعلم من الشركات الرائدة في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة وتمتلك عدة معاهد في مختلف مناطق المملكة، تقدم من خلالها برامج تعليمية مختلفة تواكب تطلعات سوق العمل و رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وحققت شركة أكاديمية التعلم نمو بصافي الأرباح في النصف الأول من هذا العام بنسبة 74% عن الفترة المماثلة، من خلال افتتاح فروعها الجديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الطلاب.

وقد أعلنت شركة أكاديمية التعلم في وقت سابق عن استئجارها لمقرها الجديد بمدينة الرياض الذي يعتبر أكبر فرع لأكاديمية نسائية بالمملكة بمساحة اجمالية 9638.95م وبطاقة استيعابية تصل إلى 3600 طالبة.

وقالت الشركة السعودية للصناعات المتطورة إن هذه الصفقة تعتبر ضمن استراتيجيتها للتوسع في استثماراتها واستهداف القطاعات الأكثر حيوية وجاذبية استثمارية ومنسجمة مع توجهات ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للصفقة ابتداءً من الربع الثالث من هذا العام.