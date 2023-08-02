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سوق السعودية

"سلوشنز" تشترك في جولة عالمية للاستثمار في "نايل" الأميركية

بعد أشهر من إعلان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية

دبي - العربية.نت
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ذكرت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز -solutions "أنها اشتركت في جولة عالمية للاستثمار في شركة "نايل - Nile" الأميركية لخدمات الشبكات المؤسسية الآمنة.

وذكرت "سلوشنز"أن قيمة جولة الاستثمار وصلت إلى 175 مليون دولار من عدة جهات مستثمرة.

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ويأتي الإعلان عن استثمار "سلوشنز"السعودية بعد أشهر من إعلان الشركتين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية لتقديم خدمات الشبكات المؤسسية الآمنة للعملاء في عدة دول خليجية من ضمنها السعودية.

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ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بنسبة 24.5% في الربع الثاني من 2023، لتصل إلى 340 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بنسبة 11.8% في الربع الثاني، مقارنة بصافي نحو 304 ملايين ريال في الربع الأول من 2023.

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