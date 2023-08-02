"مسك" تتحول للربحية بـ 12.4 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة- "مسك" إلى تسجيل صافي ربح نحو 12.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2023، مقارنة بخسائر نحو 11.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح.

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واستقرت أرباح الشركة عند مستواها في الربع الأول من العام الحالي البالغ نحو 12.4 مليون ريال.

وتحولت "مسك" للربحية في النصف الأول من 2023 بنحو 24.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 11.8 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 78.2 مليون ريال تعادل نسبة 19.55% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.