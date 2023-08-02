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شركة اتصالات الإماراتية (e&)
شركة اتصالات الإماراتية (e&)
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"&e" الإماراتية تستحوذ على أصول اتصالات "بي بي إف" التشيكية مقابل 2.7 مليار دولار

إتمام الاتفاق خلال الربع الأول من عام 2024

دبي - العربية.نت
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قالت مجموعة (بي.بي.إف) التشيكية، إن مجموعة الإمارات للاتصالات "&e" ستدفع 2.2 مليار يورو (2.41 مليار دولار) مقدما للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات الخاصة بها في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

وأضافت "بي.بي.إف" في بيان أن المجموعتين اتفقتا على أن تسدد ("&e") مدفوعات إضافية تصل إلى 350 مليون يورو في غضون ثلاث سنوات بعد إتمام الاتفاق إذا تجاوزت شركة (بي.بي.إف) للاتصالات أهدافا مالية محددة.

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وقال يري شميتس المدير التنفيذي لمجموعة (بي.بي.إف) "يمثل سعر الشراء الذي يصل إلى 2.5 مليار يورو (2.75 مليار دولار)، بما في ذلك مدفوعات الأرباح التعاقدية، واحدة من أكبر صفقات (بي.بي.إف) على الإطلاق".

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ويأتي الاتفاق بينما تسعى (بي.بي.إف)، التي تسيطر عليها زوجة مؤسسها الملياردير بيتر كيلنر الذي توفي العام الماضي، إلى التخلص مما كان يوما شركة الإقراض الاستهلاكي الرائدة في الصين والتركيز على عمليات استحواذ في أوروبا.

وقالت (بي.بي.إف) إن الاتفاق لا يشمل أصول الاتصالات الخاصة بها في التشيك. ولدى المجموعة استثمارات في الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا الحيوية، وبلغت أرباحها العام الماضي 239 مليون يورو.

ومن المتوقع إتمام الاتفاق خلال الربع الأول من عام 2024 أو قبل ذلك. ويخضع الاتفاق للموافقات التنظيمية. وقالت المجموعتان إن المدير التنفيذي الحالي لشركة (بي.بي.إف) للاتصالات باليش شارماند سيظل في منصبه.

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