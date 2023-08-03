قفزة بأرباح "السعودي الألماني الصحية" 286% إلى 40.3 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، بنسبة 285.9% في الربع الثاني من العام الحالي، إلى نحو 40.25 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 10.4 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس فإن الارتفاع في صافى الربح خلال الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية والداخلية، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة.

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وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 192.3% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 90.37 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 30.9 مليون ريال في النصف الأول من 2023.