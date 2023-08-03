ارتفاع خسائر "تكوين المتطورة" 100.6% في الربع الثاني

ارتفعت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات بنسبة 100.6% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 30.07 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 14.98 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت خسائر "تكوين المتطورة" بنسبة 16.7% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بخسائر نحو 25.76 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وارتفعت خسائر "تكوين المتطورة" بنسبة 133% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 55.82 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 23.96 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 515.42 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تعادل نسبة 54.25% من رأس المال البالغ نحو 950 مليون ريال.