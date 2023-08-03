"فولفو" تبيع أكثر من 54 ألف سيارة في يوليو

سجلت شركة فولفو السويدية اليوم الخميس، ارتفاعا بنسبة 21% في مبيعات السيارات في يوليو/تموز مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إذ باعت 54.16 ألف سيارة، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يشهد نموا على أساس سنوي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2023، باعت "فولفو" 395.85 ألف سيارة على مستوى العالم، بزيادة 18% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء أو الهجينة.

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وقالت الشركة المصنعة، التي تملك شركة "جيلي" الصينية حصة أغلبية فيها، إنها باعت 64.76 ألف سيارة تعمل بشكل كامل بالكهرباء حتى الآن مقارنة مع 23.8 ألف سيارات في الفترة نفسها من العام الماضي.