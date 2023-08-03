انخفاض الأرباح الفصلية لشركة "سابك" 85% إلى 1.18 مليار ريال
نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي
هبطت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 85.12% إلى 1.18 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.93 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنسبة 33.6% على أساس سنوي إلى 37.17 مليار ريال، مقابل 55.98 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 87.22% إلى 1.84 مليار ريال، مقابل 14.02 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقالت الشركة إن الاقتصاد العالمي شهد استمرارا في التباطؤ نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، مما أدي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المباعة،ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض حاد في إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب (EBIT)، على الرغم من انخفاض تكلفة مواد اللقيم وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
وعلى أساس سنوي، انخفضت حصة (سابك) في نتائج المشاريع المشتركة غير التكاملية والشركات الزميلة بشكل ملحوظ.
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