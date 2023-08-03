تراجع أرباح "أسترا الصناعية " 53% في الربع الثاني إلى 115 مليون ريال

تراجع صافي ربح مجموعة أسترا الصناعية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 52.8% إلى 115 مليون ريال تقريبا مقابل 243.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، لكن التراجع على أساس ربع سنوي كان أقل، إذ بلغ 6.62% وكانت أرباح الربع الأول من العام 122.88 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري بلغ 237.6 مليون ريال بانخفاض نسبته 25.24%، من مستوي 312.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

مادة اعلانية

ونمت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.86% إلى 1.4مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح في الربع الأول إلى تضمن الربع المماثل من العام السابق ربحا من العمليات غير المستمرة، و ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية في القطاعات التالية، الكيماويات المتخصصة، و الأدويةو أخرى.

وأشارت إلى ارتفاع المبيعات في قطاعات الأدوية و الصناعات الحديدية، وانخفاض في تكاليف التمويل في قطاعات:أخرى و الكيماويات المتخصصة،و الصناعات الحديدية.

ولفتت إلى أن سبب انخفاض صاف الربح في النصف الأول من العام الجاري مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي يعود إلى تضمن الفترة المماثلة من العام السابق ربحا من العمليات غير المستمرة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية في جميع القطاعات.