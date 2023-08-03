تراجع الأرباح الفصلية لـ"بوان" 44% إلى 25 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة "بوان" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 44% إلى 25 مليون ريال، مقابل 44.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، و انخفاض متوسط أسعار البيع مما أدى الى انخفاض هامش الربح.

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وأشارت إلى ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 3.3 مليون ريال متأثراً بارتفاع تكلفة الإقتراض المرتبطة بالزيادة في معدلات السايبور، وارتفاع مصروف الزكاة.

وذكرت أن هذا الانخفاض جاء على الرغم من ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية حيث بلغ 16.4 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة مع ربح بلغ 4.6 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح.

كما انخفضت المصاريف التشغيلية وارتفعت الإيرادات الأخرى و ربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.

وتراجع صافي الربح بعد الزاة والضرائب خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 37.23 %إلى 59.56 مليون ريال مقابل نحو95 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي .

وقرر مجلس إدارة شركة بوان توزيع 6.5% أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م، بإجمالي39 مليون ريال ، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح60 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع0.65 ريال .

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الموافق 3 سبتمبر 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع17 سبتمبر 2023م.