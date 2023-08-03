"باتك" تتحول للربحية بـ 480.4 ألف ريال في الربع الثاني

تحولت شركة "باتك" للاستثمار والأعمال اللوجستية، إلى الربحية، بنحو 480.4 ألف ريال خلال الربع الثاني من 2023، مقابل خسارة 12.723 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب التحول إلى صافي الربح يعود إلى عدة عوامل منها عوامل منها الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 118% إلى 18.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقارنة بإجمالى ربح 8.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 17%.

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بالإضافة إلى الانخفاض في نسبة تكاليف الإيرادات، حيث بلغت نسبة التكاليف 84% مقارنة بنسبة 92% خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتحولت الشركة للربحية بصافي نحو 536.09 ألف ريال في النصف الأول من 2023، مقابل خسائر نحو 11.88 مليون ريال في النصف الأول من 2022.