سوق السعودية
"جرير للتسويق" تعلن توزيع 15% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني
حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.15 ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة جرير للتسويق عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2023، بإجمالي نحو 180 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 1.2 مليار سهم.
وقالت "جرير للتسويق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.15 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
مادة اعلانية
ويكون تاريخ الأحقية 7 أغسطس 2023، وتاريخ التوزيع 16 أغسطس 2023.
وتراجعت أرباح "جرير للتسويق" بنسبة 12.08% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 155.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 177.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"السعودية للتموين" تمدد عقدها مع "طيران أديل" بـ 120 مليون ريال!يحق للشركة بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات على متن الطائرات قصص اقتصادية
-
"سابك": حافظنا على كميات المبيعات في الربع الثاني رغم التحديات الاقتصاديةقال إن أسعار منتجات المغذيات الزراعية تراجعت 35% قصص اقتصادية
-
ارتفاع التضخم في تركيا مسجلاً أعلى مستوياته خلال 4 أشهربالتوافق مع متوسط التوقعات عند 47.80% اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية