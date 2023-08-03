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سوق السعودية

"جرير للتسويق" تعلن توزيع 15% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.15 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة جرير للتسويق عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2023، بإجمالي نحو 180 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 1.2 مليار سهم.

وقالت "جرير للتسويق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.15 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

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ويكون تاريخ الأحقية 7 أغسطس 2023، وتاريخ التوزيع 16 أغسطس 2023.

وتراجعت أرباح "جرير للتسويق" بنسبة 12.08% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 155.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 177.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

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