"فيتش" تواصل توجيه الضربات للولايات المتحدة

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لشركتي التمويل العقاري في الولايات المتحدة "فاني ماي" و"فريدي ماك"من AAA إلى AA+ أيضا مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن تخفيض تصنيف شركتي التمويل العقاري كان نتيجة لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ولم يكن مدفوعا بتدهور الائتمان الأساسي أو رأس المال أو السيولة لدى الشركتين.

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وفي استمرار ردود الأفعال حول تخفيض التصنيف الائتماني قال "جيمي دايمون" الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" إن قرار فيتش سخيف وليس ذا أهمية كبيرة لأن السوق وليس وكالات التصنيف تحدد تكاليف الاقتراض.

و استبعد بنك بلاك روك للاستثمار احتمالية أن يكون لقرار فيتش تأثير يذكر على الأسواق، إلا أنه أشار إلى أنه يعزز وجهة نظره بأن ارتفاع معدلات التضخم وأعباء الديون ستدفع المستثمرين، مع الوقت، للمطالبة بالمزيد من العوائد لتحمل مخاطر الديون الحكومية طويلة الأجل.