"نادك" توقع مذكرة تفاهم مع "المتحدة للأعلاف" لتأسيس مشروع للتربية الحيوانية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" لمساهميها عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المتحدة للأعلاف، وهي متخصصة في مجال شراء وتوزيع منتجات الحبوب والشعير لاستخدامات الأعلاف الحيوانية، وذلك لدراسة التعاون في تأسيس مشروع يختص بالتربية الحيوانية (الأغنام والماعز).

وحددت مذكرة التفاهم، لمدة سنة واحدة، إطاراً عاماً للتعاون المشترك بين الطرفين للقيام بأعمال الدراسات والتقييم لأسواق تربية المواشي في قطاع (الأغنام والماعز) على المستويين المحلي والإقليمي بهدف وضع خارطة الطريق الإستراتيجية من خلال استخدام أحدث التقنيات للتربية المكثفة وتنظيم القطاع عن طريق تطبيق أفضل الممارسات عالمياً إسهاماً من الطرفين في تنمية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية والوصول إلى مزارع عالية التقنية لضمان استدامة وتوفر المنتج بأعلى المعايير لمنتجات عالية الجودة للمستهلكين وبالخيارات المناسبة.

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وأعلنت "نادك" عبر "تداول"، أنه سيتم الإعلان عن التطورات بهذا الخصوص في حينه، كما أن الأثر المالي سيتم تحديده لاحقاً.