أدنوك
أرباح "أدنوك للإمداد" الإماراتية تقفز إلى 307 ملايين دولار بالنصف الأول
ارتفعت الإيرادات بنسبة 62% لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة
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أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية نمو صافي الربح 327% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان يوم الخميس، إن صافي الربح خلال النصف الأول بلغ 307 ملايين دولار مقارنة مع 72 مليون دولار سجلتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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وشهدت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 62% في النصف الأول لتصل إلى 1.2 مليار دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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