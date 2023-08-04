أرباح "إمباور" الإماراتية الفصلية تتراجع 6% إلى 235.6 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، اليوم الجمعة، تراجع صافي الربح في الربع الثاني من العام الجاري 6% تقريبا على أساس سنوي إلى 235.6 مليون درهم من 250 مليونا قبل عام.

وقالت "إمباور" في إفصاح لسوق دبي، إن صافي الربح في النصف الأول من 2023 انخفض 6.6% على أساس سنوي إلى حوالي 403 ملايين درهم من 431 مليونا قبل عام.

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وقالت الشركة إن إيراداتها في الربع الثاني من 2023 بلغت 731 مليون درهم مرتفعة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 688 مليونا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.