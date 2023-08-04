ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للحفر"12% إلى 228 مليون دولار

أعلنت شركة أدنوك للحفر الإماراتية، اليوم الجمعة، ارتفاع صافي ربحها 12% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023 إلى 836 مليون درهم (228 مليون دولار).

وقالت أدنوك في إفصاح لسوق أبوظبي، إن الإيرادات في الربع الثاني من العام بلغت 2.659 مليار درهم بزيادة ثمانية% على أساس سنوي.

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وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الربح 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار) بارتفاع 18 في المئة على أساس سنوي. وكانت الشركة قد حققت 1.392 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وشركة أدنوك للحفر هي أول شركة وطنية إماراتية لخدمات الحفر المتكاملة إذ تحفر الآبار وتسلمها من البداية إلى النهاية.