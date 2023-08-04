سوق أبوظبي
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للحفر"12% إلى 228 مليون دولار
سجلت الشركة أرباحا بـ 446 مليون دولار في النصف الأول من 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة أدنوك للحفر الإماراتية، اليوم الجمعة، ارتفاع صافي ربحها 12% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023 إلى 836 مليون درهم (228 مليون دولار).
وقالت أدنوك في إفصاح لسوق أبوظبي، إن الإيرادات في الربع الثاني من العام بلغت 2.659 مليار درهم بزيادة ثمانية% على أساس سنوي.
مادة اعلانية
وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الربح 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار) بارتفاع 18 في المئة على أساس سنوي. وكانت الشركة قد حققت 1.392 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وشركة أدنوك للحفر هي أول شركة وطنية إماراتية لخدمات الحفر المتكاملة إذ تحفر الآبار وتسلمها من البداية إلى النهاية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"أدنوك" الإماراتية تعتزم الاستحواذ على 30% في حقل غاز أبشيرون في أذربيجانالاتفاق يتضمن امتلاك "سوكار" الأذربيجانية و"توتال" نحو 35% في الحقل شركات
-
أسعار الغذاء العالمية ترتفع في يوليو من أدنى مستوياتها منذ عامين"الفاو" أرجعت زيادة الأسعار إلى صعود أسواق الزيوت النباتية اقتصاد
-
الكرملين: لا نصدق استعداد أميركا لتسهيل صادراتنا حال العودة لاتفاق الحبوببلينكن: أميركا ستضمن قدرة روسيا على تصدير الغذاء إذا عادت لاتفاق الحبوب اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية