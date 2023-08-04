سوق دبي
تابعة لـ"دريك آند سكل" تفوز بمشروع بناء محطات تحلية مياه في الأردن
قيمة المشروع 307 ملايين درهم
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أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الجمعة، أن إحدى شركاتها التابعة فازت بمشروع لبناء محطات تحلية مياه في مدينة الرمثا بالأردن بقيمة 307 ملايين درهم.
وأكدت الشركة في إفصاح لسوق دبي، أن الشركة التابعة لها نجحت بالتعاون مع شركة أردنية محلية في الظفر بخطاب ترسية لبناء محطة معالجة المياه الآسنة بعد منافسة مع عدة شركات كبرى.
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ودريك آند سكل إنترناشيونال متخصصة في الأعمال الميكانيكاية والكهربائية والصرف الصحي والهندسة والإنشاءات والنفط والغاز ومعالجة المياه والمياه العادمة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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