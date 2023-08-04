"أدنوك" الإماراتية تعتزم الاستحواذ على 30% في حقل غاز أبشيرون في أذربيجان

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الجمعة، إنها ستستحوذ على 30% من حقل أبشيرون للغاز والمكثفات في بحر قزوين قبالة ساحل باكو بأذربيجان.

وبموجب الاتفاق، ستمتلك كل من شركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار وتوتال إنرجيز 35% في الحقل.

مادة اعلانية

وكانت توتال إنرجيز قد أعلنت بدء تسليم الغاز من أبشيرون في يوليو/تموز. وقبل اتفاق اليوم، كانت تمتلك 50% شأنها شأن سوكار.

وأكدت شركة الطاقة الفرنسية اليوم الجمعة أنها وسوكار باعتا حصة 15% لكل منهما في الحقل إلى أدنوك رغم أنها أحجمت عن تحديد السعر.

ويأتي استثمار أدنوك في أذربيجان في إطار خطة إستراتيجية لزيادة أنشطتها الدولية في قطاع الغاز.

قدمت أدنوك في مارس آذار عرضا مشتركا مع بي.بي ليستحوذا على 50% من نيوميد إنرجي الإسرائيلية المنتجة للغاز الطبيعي من الحقول البحرية مقابل حوالي ملياري دولار، مما يدخلها قطاع الطاقة الإسرائيلي الآخذ في النمو.

زادت أدنوك تركيزها على سوق الغاز مع اشتداد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص كميات كبيرة للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الذي يأتيها عبر أنابيب من روسيا.

ونقل بيان عن مصبح الكعبي المدير التنفيذي للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك قوله "بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال العقود القادمة بشكل كبير، تواصل أدنوك مساهمتها في تلبية احتياجات العالم من الطاقة بشكل مسؤول من خلال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي من أصول عالمية المستوى مثل حقل أبشيرون".

وأدرجت أدنوك أنشطتها في قطاع الغاز في البورصة في مارس آذار بعدما جمعت 2.5 مليار دولار من طرح عام أولي كان الأكبر في العالم خلال الربع الأول من العام.