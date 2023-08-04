اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العالمية القابضة تُكمل إجراءات زیادة رأسمالھا بنسبة 17% إلى 2.1 مليار درهم
شعار العالمية القابضة
سوق أبوظبي

"العالمية القابضة" تعتزم التركيز على عمليات الاستحواذ المحلية

تراجعت أرباح الفصلية إلى 6.12 مليار درهم

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي إنها ستعود إلى التركيز على عمليات الاستحواذ المحلية في وقت تعوق فيه التحديات الاقتصادية العالمية جهودها للتوسع في الخارج، فيما انخفض صافي أرباحها قليلا في الربع الثاني.

وقالت الشركة يوم الخميس التي أصبحت أكبر شركة مساهمة عامة في الإمارات بقيمة تزيد عن 235.98 مليار دولار، إن النهج يستهدف حماية الاستثمارات في أوقات عدم اليقين.

مادة اعلانية

وجاء في بيان للشركة "على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد وتزايد التوترات الجيوسياسية، فقد حافظنا على نهج متوازن بين الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتعزز استراتيجيتنا البيئة الاقتصادية المستقرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والسياسة الصديقة للمستثمرين والموقع الاستراتيجي مع الاستفادة أيضا من خبرة الاستثمار العالمية والاستعداد لاغتنام الفرص عندما يكون السوق مواتيا".

"التجارة" السعودية توقع غرامات مالية على 13 وكالة سيارات اقتصاد اقتصاد السعودية "التجارة" السعودية توقع غرامات مالية على 13 وكالة سيارات

وتراجعت الأرباح إلى 6.12 مليار درهم في الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران من 6.81 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

والشركة العالمية القابضة جزء من امبراطورية أعمال يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتولى التعامل مع الملفات البارزة بالسياسة الخارجية لأخيه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط