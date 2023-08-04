"العالمية القابضة" تعتزم التركيز على عمليات الاستحواذ المحلية

قالت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي إنها ستعود إلى التركيز على عمليات الاستحواذ المحلية في وقت تعوق فيه التحديات الاقتصادية العالمية جهودها للتوسع في الخارج، فيما انخفض صافي أرباحها قليلا في الربع الثاني.

وقالت الشركة يوم الخميس التي أصبحت أكبر شركة مساهمة عامة في الإمارات بقيمة تزيد عن 235.98 مليار دولار، إن النهج يستهدف حماية الاستثمارات في أوقات عدم اليقين.

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وجاء في بيان للشركة "على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد وتزايد التوترات الجيوسياسية، فقد حافظنا على نهج متوازن بين الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتعزز استراتيجيتنا البيئة الاقتصادية المستقرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والسياسة الصديقة للمستثمرين والموقع الاستراتيجي مع الاستفادة أيضا من خبرة الاستثمار العالمية والاستعداد لاغتنام الفرص عندما يكون السوق مواتيا".

وتراجعت الأرباح إلى 6.12 مليار درهم في الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران من 6.81 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

والشركة العالمية القابضة جزء من امبراطورية أعمال يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتولى التعامل مع الملفات البارزة بالسياسة الخارجية لأخيه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.