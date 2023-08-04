اقتصاد الإمارات
"دوبال" تتعاون مع شركة تايلاندية لاستثمار 150 مليون درهم في التصنيع بالإمارات
المشروع المشترك سيشمل تصنيع منتجات نحاس عالية الجودة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الجمعة، إن شركة دوبال القابضة، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أورينتال كوبر التايلاندية لاستثمار نفقات رأسمالية بنحو 150 مليون درهم في تصنيع النحاس بالإمارات.
وقال المكتب في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، تويتر سابقا، إن أورينتال كوبر إحدى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات النحاس بتايلاند، وإن المشروع المشترك في الإمارات سيشمل تصنيع منتجات نحاس عالية الجودة.
مادة اعلانية
و"دوبال" تعمل في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للحفر"12% إلى 228 مليون دولارسجلت الشركة أرباحا بـ 446 مليون دولار في النصف الأول من 2023 شركات
-
"أدنوك" الإماراتية تعتزم الاستحواذ على 30% في حقل غاز أبشيرون في أذربيجانالاتفاق يتضمن امتلاك "سوكار" الأذربيجانية و"توتال" نحو 35% في الحقل شركات
-
أرباح "إمباور" الإماراتية الفصلية تتراجع 6% إلى 235.6 مليون درهمسجلت الشركة أرباحا بـ 403 ملايين دولار في النصف الأول من 2023 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية