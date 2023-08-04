"دوبال" تتعاون مع شركة تايلاندية لاستثمار 150 مليون درهم في التصنيع بالإمارات

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الجمعة، إن شركة دوبال القابضة، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أورينتال كوبر التايلاندية لاستثمار نفقات رأسمالية بنحو 150 مليون درهم في تصنيع النحاس بالإمارات.

وقال المكتب في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، تويتر سابقا، إن أورينتال كوبر إحدى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات النحاس بتايلاند، وإن المشروع المشترك في الإمارات سيشمل تصنيع منتجات نحاس عالية الجودة.

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و"دوبال" تعمل في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.