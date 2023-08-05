أرباح "أدنوك للغاز" الإماراتية تهبط 29% إلى 984 مليون دولار في الربع الثاني

أعلنت وحدة الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة (أدنوك)، انخفاض إيراداتها 24% في الربع الثاني على أساس سنوي، وأرجعت هذا إلى بيئة التسعير المنخفضة.

وقالت "أدنوك للغاز" في بيان أمس الجمعة، إن إيراداتها بلغت 5.4 مليار دولار في الربع الثاني مقابل الإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 7.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، ولفتت إلى أن أسعار برنت انخفضت 31% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.

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وانخفض صافي الدخل في الربع الثاني 29% إلى 984 مليون دولار، مقابل 1.38 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأدرجت "أدنوك" نشاطها للغاز في مارس/ آذار بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار من طرح عام أولي حظي بإقبال قوي من المستثمرين وسط طلب على الأصول المرتبطة بالطاقة من منطقة الخليج.

وانخفض صافي الدخل في النصف الأول من 2023 بواقع 12% إلى 2.3 مليار دولار، فيما انخفضت الإيرادات خلال الفترة نفسها إلى 10.6 مليار دولار مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك للغاز" أحمد العبري: "يؤكد هذا الأداء المتميز قوة أعمالنا المدعومة ببيع المزيد من سوائل التصدير ذات هوامش الربح المرتفعة، وهي استراتيجية أثبتت فعاليتها" وسط "بيئة التسعير المنخفضة" حاليا.

وتابع بالقول: "يشهد الطلب على الغاز الطبيعي نموا كبيرا وطويل الأجل باعتباره وقودا سيكون له دور محوري في تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة العالمي".

وعززت "أدنوك" تركيزها على سوق الغاز بعد احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص إلى كميات كبيرة لتحل محل الغاز الذي كان يصل إليها من روسيا عبر خطوط الأنابيب.