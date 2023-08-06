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أسمنت الشرقية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت الشرقية" ترتفع إلى 51 مليون ريال في الربع الثاني من 2023

أرجعته إلى ارتفاع قيمة وكمية مبيعات الأسمنت والخرسانة وتوزيعات أرباح وإيرادات مرابحات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية "أسمنت الشرقية" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مسجلة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 4.01% إلى 51 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح 49 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 8.93%، مقارنة بصافي أرباح بلغ 56 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع قيمة وكمية مبيعات الإسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والبيعية، وارتفاع توزيعات أرباح وايرادات مرابحات.

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وتابعت: "رافق ذلك انخفاض حصة نتائج شركة زميلة، انخفاض الاستثمار في شركة زميلة، انخفاض الإيرادات الأخرى".

وأضافت أن أرباح النصف الأول من 2023، ارتفعت بنسبة 42.67% إلى 107 مليون ريال، مقابل أرباح 75 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.

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