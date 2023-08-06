ارتفاع تكلفة الاقتراض يهبط بأرباح "سهل للتمويل" الفصلية 91.7%

تراجع صافي أرباح شركة سهل للتمويل، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 91.7% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 2.59 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 31.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفع صافي أرباح "سهل للتمويل" بنسبة 6.1% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 2.45 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي في انخفاض الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، هو ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك.

وتراجع صافي أرباح "سهل للتمويل" بنسبة 92.08% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 5.04 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 63.66 مليون ريال في النصف الأول من 2022.