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سوق السعودية

الخسائر الفصلية لـ"حلواني إخوان" تتضاعف أكثر من 16 مرة إلى 29.8 مليون ريال

الأرباح تأثرت بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة في مصر

دبي - العربية.نت
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تضاعفت خسائر شركة "حلواني إخوان" نحو 16.5 مرة لتصل إلى 29.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، قياسا على خسارة بقيمة 1.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة للخسارة في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام السابق.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، إن سبب الخسارة يعود إلى انخفاض مبيعات الشركة في السعودية .

تراجع أرباح "حلواني إخوان" 92% في الربع الأول من 2023 اقتصاد سوق السعودية تراجع أرباح "حلواني إخوان" 92% في الربع الأول من 2023

وتابعت: "على الرغم من زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في السوق المصرية انخفضت مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه".

وأشارت الشركة إلى انخفاض إجمالي الربح للشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض المبيعات و ارتفاع متوسط أسعار المخزون من المواد الأولية.

كما تأثرت أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة في مصر.

وأوضحت الشركة أيضا أن زيادة تكلفة التمويل أثرت على نتائجها وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمقررة من البنك المركزي السعودي.

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