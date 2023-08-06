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البحر الأحمر العالمية
البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

"البحر الأحمر العالمية" توقع عقدا مع "التركيبات الأولية" بـ 29.1 مليون ريال

دعماً للمشاريع التطويرية لـ"نيوم"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن توقيع عقد مع شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة لتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مبان مُسبقة الصنع، كجزء من مشروع مجمع سكني مرموق وواعد في شرما نيوم، وذلك دعماً للمشاريع التطويرية لنيوم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ 29.08 مليون ريال.

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وأوضحت أن العقد يتضمن تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مبان مُسبقة الصنع كجزء من مشروع مرموق وواعد لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة، كجزء من مشروع مجمع سكني مرموق وواعد في شرما نيوم.

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وتابعت :"المشروع يتضمن إنشاء وحدات سكنية عصرية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة المطبقة بنيوم".

وأضافت أن مده العقد 4 أشهر.

وأشارت إلى أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتباراً من الربع الثالث من العام 2023م.

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