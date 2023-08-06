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سوق السعودية

"العقارية السعودية" تتحول للخسارة بـ 82.5 مليون ريال في الربع الثاني

بضغط من انخفاض الإيرادات بنسبة 40%

دبي - العربية.نت
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تحولت الشركة العقارية السعودية إلى الخسارة بنحو 82.5 مليون ريال، في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 45.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، ومقابل أرباح نحو 8.9 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، التحول للخسارة إلى انخفاض الايرادات بنسبة 40% وذلك بسبب الانخفاض في الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية بالإضافة إلى التراجع في إجمالي ربح الشركات التابعة وذلك بسبب تسجيل خسائر استثنائية بقيمة 46 مليون ريال في أحد مشاريعها المنفذ من الشركة التابعة "تعمير".

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ويعود كذلك إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 14.2 مليون ريال وذلك بسبب تسجيل زيادة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 9.9 مليون ريال، بالإضافة إلى الارتفاع في الأعباء المالية بمبلغ 23.7 مليون ريال وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من 2023.

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وخلال النصف الأول من 2023، تحولت "العقارية السعودية" إلى الخسارة بنحو 73.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 15.9 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 209 ملايين ريال تعادل نسبة 5.6% من رأس المال البالغ نحو 3.75 مليار ريال.

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