‏"سرك" السعودية تنضم إلى منظمة الاتحاد الأوروبي للبتروكيماويات

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن انضمامها إلى منظمة الاتحاد الأوروبي للبتروكيماويات "EPCA"التي تعد أكبر منظمة تمثل صناعة البتروكيماويات في أوروبا ولاعتبارها الرابط الرئيسي وحلقة الوصل مع شبكتها الواسعة الذي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 650 شركة من جميع أنحاء العالم.

يمثل انضمام "سرك" إلى "EPCA" خطوة مهمة في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تشمل توسيع نطاق أعمالها في قطاع إعادة التدوير، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في هذا القطاع.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المهندس زياد بن محمد الشيحه: أن "EPCA"، تعد واحدة من أهم المنظمات في قطاع البتروكيماويات على مستوى العالم، الأمر الذي سيساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في قطاع إعادة التدوير، ونتوقع أن تسهم هذه العضوية في مهمة "سرك" بشكل كبير ويسمح لها بالاستفادة من الأفكار والدراسات المتعلقة بتطوير برنامج إدارة المواد الكيميائية لإيجاد بيئة مستدامة وآمنة وفقا لـ"واس".

وأكد الشيحه التزام "سرك بدورها الفعال في تحقيق أهداف أحد مستهدفات رؤية المملكة 2023 نحو التحول عن المرادم وتقليل الانبعاثات الكربونية.

يذكر أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير هي شركة سعودية متخصصة في قطاع إعادة التدوير، تمتلك عددا من الشراكات المتخصصة في إعادة تدوير النفايات بأنواعها، وتعمل على تطوير مشاريع جديدة في قطاع إعادة التدوير في المملكة.