"سلوشنز" توقع عقدا بـ 381.9 مليون ريال مع "إس تي سي" السعودية

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها عقداً مع شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" (طرف ذو علاقة) لتنفيذ ﻣﺸﺮوع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة اس تي سي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ نحو 381.86 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)، ومدة العقد سنتان.

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وأضافت أن "سلوشنز" ستعمل على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة "اس تي سي" وفقاً لنطاق العمل المحدد بين الطرفين.

وبحسب البيان، فإن نطاق العمل يتضمن توسيع شبكات الإنترنت الداخلية، وتوسعة نقاط الشبكة الموجودة والجديدة، وتوسعة مشاريع خدمات إنترنت تخدم وﺣﺪات الأعمال في شركة اس تي سي.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث من العام 2023م.

يشار إلى أن "اس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في "سلوشنز" وتملك ما نسبته 79% من أسهمها.