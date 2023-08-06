"عِلم" تعلن توزيع 30% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة عِلم عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م، بإجمالي نحو 233.09 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 77.7 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

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وسيكون تاریخ الأحقیة يوم الأحد 13 أغسطس 2023، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق. وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 24 أغسطس 2023م.

كانت أرباح شركة "عِلم" قد ارتفعت بنسبة 91% إلى 373 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 195 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 15.8% في الربع الثاني، مقابل 322 مليون ريال في الربع الأول السابق.