تويتر
"X" تمول القضايا القانونية التي يرفعها الموظفون ضد مديريهم
ارتفاع مستخدمي "X" الشهريين في يوليو إلى 540 مليون
وضع القراءة
100% حجم الخط
صرح المليادير الأميركي إيلون ماسك أن منصة "X" (تويتر سابقا) على استعداد لتمويل القضايا القانونية التي يرفعها الموظفون ضد رؤسائهم في العمل، بسبب تغريدة أو إعجاب على أي محتوى لا يعجب ذلك المدير أو الرئيس.
كما أعلن ماسك في وقت سابق أن تطبيق "X" بدأ البحث عن تمويل ليصبح مركزاً لتداول الأسهم.
مادة اعلانية
الجدير ذكره أن عدد المستخدمين النشطين للمنصة ارتفع الشهر الماضي 20% بالمقارنة مع مستويات 2022 إلى 540 مليون مستخدم.
وجاءت هذه الأرقام على خلفية التغييرات التنظيمية التي تقوم بها الشركة لتعزيز أرباحها من الإعلانات التي انخفضت 50% منذ استحواذ ماسك على تويتر أو "X".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرباح "هرفي الغذائية" تتراجع 79% إلى 4.5 مليون ريال في الربع الثانيتحولت للخسائر بقيمة 8.3 مليون ريال في النصف الأول من 2023 شركات
-
السعودية تتقدم 24 مركزاً في مؤشر تحول الطاقةبدعم من خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء طاقة
-
"الحبيب الطبية" تعلن توزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الثانيتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية