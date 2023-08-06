"X" تمول القضايا القانونية التي يرفعها الموظفون ضد مديريهم

صرح المليادير الأميركي إيلون ماسك أن منصة "X" (تويتر سابقا) على استعداد لتمويل القضايا القانونية التي يرفعها الموظفون ضد رؤسائهم في العمل، بسبب تغريدة أو إعجاب على أي محتوى لا يعجب ذلك المدير أو الرئيس.

كما أعلن ماسك في وقت سابق أن تطبيق "X" بدأ البحث عن تمويل ليصبح مركزاً لتداول الأسهم.

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الجدير ذكره أن عدد المستخدمين النشطين للمنصة ارتفع الشهر الماضي 20% بالمقارنة مع مستويات 2022 إلى 540 مليون مستخدم.

وجاءت هذه الأرقام على خلفية التغييرات التنظيمية التي تقوم بها الشركة لتعزيز أرباحها من الإعلانات التي انخفضت 50% منذ استحواذ ماسك على تويتر أو "X".