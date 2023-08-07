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شركة الأسمنت العربية
شركة الأسمنت العربية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت العربية" تتراجع 37.8% إلى 28 مليون ريال في الربع الثاني

بضغط من انخفاض كمية وقيمة المبيعات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة الأسمنت العربية بنسبة 37.78% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 28 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 45 مليون ريال صافي الربح في الربع المماثل من 2022.

وانخفضت أرباح "أسمنت العربية" بنسبة 43.09% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 43.09 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات بسبب تراجع الطلب وتزامن الفترة مع عيد الأضحى المبارك وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم.

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وتراجع صافي أرباح "أسمنت العربية" بنسبة 11.16% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 77.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 86.9 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

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